МВФ: в 2023 году рост мировой экономики продолжит замедляться

APS
2022-12-10 00:50

В 2023 году рост мировой экономики может замедлиться до 2,7%. Таким прогнозом поделилась Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ.

Она напомнила, что в 2022 году показатель снизился до 3,2%.

Основными причинами замедления Георгиева назвала украинский конфликт, пандемию коронавируса и высокую инфляцию.

Генсек Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корманн согласен с этим мнением. Он также ожидает замедления роста глобальной экономики.
 

Опубликовано: Светлана Репина







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