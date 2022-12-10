МВФ: в 2023 году рост мировой экономики продолжит замедляться
2022-12-10 00:50
В 2023 году рост мировой экономики может замедлиться до 2,7%. Таким прогнозом поделилась Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ.
Она напомнила, что в 2022 году показатель снизился до 3,2%.
Основными причинами замедления Георгиева назвала украинский конфликт, пандемию коронавируса и высокую инфляцию.
Генсек Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корманн согласен с этим мнением. Он также ожидает замедления роста глобальной экономики.
Опубликовано: Светлана Репина
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