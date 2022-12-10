Польша потратит 82 млн долларов на строительство электрического забора на границе с Россией

В Польше намерены построить на границе с Россией электрический забор и уже заключили для этого контракт с подрядчиком.

По информации погранохраны страны, протяженность ограждения составит 199 км, а стоимость его возведения – 82 млн долларов.

Погранохрана сообщает, что электрозабор будет построен вдоль всех сухопутной границы с РФ, за исключением Вислинской косы. Там уже несколько лет работают охранные электронные системы.

Забор оснастят датчиками, оценивающие характеристики объектов и собирающие всю информацию в любую погоду.