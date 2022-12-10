Мицотакис: Греция может помочь Европе с независимостью от российского газа
2022-12-10 01:53
Греция может помочь европейским странам добиться независимости от российского газа. Такое заявление сделал премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Он напомнил, что Греция давно занимается разведкой месторождений в юго-западу от Крита и Пелопонесса.
По словам Мицотакиса, с учетом месторождений, открытых в Египте, Израиле и на Кипре, Европа может полностью отказаться от газа из России даже быстрее, чем ожидалось.
Он также указал на необходимость упростить процедуры согласования установления новых источников возобновляемой энергии и ценовых потолков.
Опубликовано: Светлана Репина
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