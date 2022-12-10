Мицотакис: Греция может помочь Европе с независимостью от российского газа

Греция может помочь европейским странам добиться независимости от российского газа. Такое заявление сделал премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Он напомнил, что Греция давно занимается разведкой месторождений в юго-западу от Крита и Пелопонесса.

По словам Мицотакиса, с учетом месторождений, открытых в Египте, Израиле и на Кипре, Европа может полностью отказаться от газа из России даже быстрее, чем ожидалось.

Он также указал на необходимость упростить процедуры согласования установления новых источников возобновляемой энергии и ценовых потолков.