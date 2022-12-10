Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что контрабанда оружия, которое поставляется на Украину, растет.

Он отметил, что Россия запросила заседание по данному вопросу, поскольку все больше таких вооружений направляется в третьи страны, что создает угрозу международной безопасности.

Ранее об опасениях по поводу контрабанды оружия, которое Запад передает Украине, написало британское издание Telegraph.

Автор материала Кон Кафлин отметил, что украинские лидеры от отчаяния просят все больше оружия, которое попадает не в те руки.