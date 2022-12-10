The Conversation: Польша считает Западную Украину своей колонией
2022-12-10 02:03
Австралийское издание The Conversation опубликовало материал, в котором рассказывается об отношении поляков к Западной Украине.
Автор статьи утверждает, что Польша считает этот украинский регион своей колонией и часто называют его «Кресы».
По его мнению, отношение к украинцам «неоколониальное», хотя поляки принимают беженцев и демонстрируют солидарность.
При этом жители Польши убеждены в своей большей близости к Чехии и Венгрии, чем к Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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