The Conversation: Польша считает Западную Украину своей колонией

Австралийское издание The Conversation опубликовало материал, в котором рассказывается об отношении поляков к Западной Украине.

Автор статьи утверждает, что Польша считает этот украинский регион своей колонией и часто называют его «Кресы».

По его мнению, отношение к украинцам «неоколониальное», хотя поляки принимают беженцев и демонстрируют солидарность.

При этом жители Польши убеждены в своей большей близости к Чехии и Венгрии, чем к Украине.