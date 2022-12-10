Junge Welt: США сдают важные позиции в Персидском заливе Китаю
2022-12-10 02:14
США уступают стратегически важные позиции в Персидском заливе Китаю. Об этом говорится в материале обозревателя Йорга Кронауэра для издания Junge Welt.
Он напоминает, что арабские государства, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, сейчас заинтересованы в поисках партнеров для сотрудничества.
Между тем США сосредоточили свои усилия на конкуренции с Китаем и не готовы поддерживать арабские государства в противостоянии Ирану.
В связи с этим влияние Китая в ближневосточном регионе растет, а гегемония США в Персидском заливе заканчивается.
Опубликовано: Светлана Репина
WP: бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского в попытке захватить власть на Украине
Глава Минобороны Польши Блащак: Германия нарушила конфиденциальность переговоров о ЗРК Patriot
Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины
США ввели санкции против российского производителя мультфильмов «Киноатис»
Reuters: Кличко допустил «апокалипсис» в Киеве зимой из-за ракетных ударов РФ