Junge Welt: США сдают важные позиции в Персидском заливе Китаю

США уступают стратегически важные позиции в Персидском заливе Китаю. Об этом говорится в материале обозревателя Йорга Кронауэра для издания Junge Welt.

Он напоминает, что арабские государства, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, сейчас заинтересованы в поисках партнеров для сотрудничества.

Между тем США сосредоточили свои усилия на конкуренции с Китаем и не готовы поддерживать арабские государства в противостоянии Ирану.

В связи с этим влияние Китая в ближневосточном регионе растет, а гегемония США в Персидском заливе заканчивается.