Express: британцы могут отказаться от приема украинских беженцев

В Великобритании существенно выросло количество украинских беженцев, которым нужна срочная помощь.

Однако британцы могут отказаться принимать их в своих домах на фоне роста стоимости электроэнергии и скачка инфляции.

Сейчас в Великобритании действует программа «Дома для Украины», в рамках которой домохозяйства выплачивают по 350 фунтов стерлингов за размещение беженцев.

По информации издания Express, в нынешних реалиях британцы могут отказаться от участия в программе, если власти не увеличат финансовую поддержку.