Express: британцы могут отказаться от приема украинских беженцев
2022-12-10 02:19
В Великобритании существенно выросло количество украинских беженцев, которым нужна срочная помощь.
Однако британцы могут отказаться принимать их в своих домах на фоне роста стоимости электроэнергии и скачка инфляции.
Сейчас в Великобритании действует программа «Дома для Украины», в рамках которой домохозяйства выплачивают по 350 фунтов стерлингов за размещение беженцев.
По информации издания Express, в нынешних реалиях британцы могут отказаться от участия в программе, если власти не увеличат финансовую поддержку.
Опубликовано: Светлана Репина
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