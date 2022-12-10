Небензя пригрозил США правовыми последствиями за помощь в наведении украинского оружия
2022-12-10 02:43
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза организации пригрозил США и другим странам правовыми последствиями за помощь в наведении украинского оружия.
Он сказал, что России точно известно об участии американских специалистов в использовании HIMARS украинскими военными.
По его словам, РСЗО наводятся на цели с использованием военных спутников Соединенных Штатов, а на земле американцы координируют спутниковую и развединформацию, загружают точные координаты.
Небензя заявил, что Россия фиксирует все подобные действия, и они будут иметь правовые последствия.
Опубликовано: Светлана Репина
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