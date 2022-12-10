Диетолог Лорен Манакер назвала 5 блюд и напитков, вызывающих хроническую усталость
2022-12-10 03:02
Диетолог Лорен Манакер утверждает, что определенные блюда и напитки провоцируют синдром хронической усталости.
К ним относится, например, жирное мясо, а также рафинированный белый хлеб, который содержит мало клетчатки.
Развитию хронической усталости способствуют конфеты, поскольку они вызывают рост уровня глюкозы в крови, после которого наступает спад с ощущением вялости.
Газированные напитки становятся причиной развития воспаления и появлению чувства усталости. Таким же эффектом обладает алкоголь, который вызывает обезвоживание.
Опубликовано: Светлана Репина
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