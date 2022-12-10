Диетолог Лорен Манакер назвала 5 блюд и напитков, вызывающих хроническую усталость

Диетолог Лорен Манакер утверждает, что определенные блюда и напитки провоцируют синдром хронической усталости.

К ним относится, например, жирное мясо, а также рафинированный белый хлеб, который содержит мало клетчатки.

Развитию хронической усталости способствуют конфеты, поскольку они вызывают рост уровня глюкозы в крови, после которого наступает спад с ощущением вялости.

Газированные напитки становятся причиной развития воспаления и появлению чувства усталости. Таким же эффектом обладает алкоголь, который вызывает обезвоживание.