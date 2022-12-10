Диетолог Адам Мейер дал советы для похудения после 60 лет

Лишний вес увеличивает риск развития хронических заболеваний. Это особенно ярко проявляется после 60 лет. Диетолог Адам Мейер назвал способы похудеть в этом возрасте.

Необходимо пить больше воды, чтобы преобразить свое тело, поскольку с возрастом люди больше подвержены обезвоживанию.

Следует исключить продукты с высокой степень обработки: выпечку, замороженные полуфабрикаты, еду с красителями, ароматизаторами, консервантами.

Важно есть различные овощи, делать упор на растительный белок и добавить в рацион цельные зерна пшеницы, а также клетчатку.