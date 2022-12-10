Маск позвал Элтона Джона обратно в Twitter и признался в любви к его музыке

Владелец Twitter Илон Маск прокомментировал уход из соцсети Элтона Джона, о котором тот сообщил в последнем посте.

Британский певец написал, что всю жизнь создавал музыку, объединяющую людей. Он сказал, что ему больно смотреть, как для разобщения мира используют дезинформацию.

Элтон Джон отметил, что не может пользоваться Twitter, поскольку в соцсети теперь нет контроля, и дезинформация может распространяться свободно.

Илон Маск ответил на этот пост, написав, что любит Музыку Элтона Джона. Он выразил надежду на возвращение артиста в соцсеть и попросил объяснить, какую именно дезинформацию он имел ввиду.