Рэпер Гуф резко похудел и выглядит болезненно

Еще год назад артист был в меру упитанным мужчиной, однако в последнее время резко сбросил вес. Подписчики звезды обеспокоены здоровьем кумира.

Гуф с женой и дочерью сейчас отдыхает за границей и выкладывает фото из путешествия. На последних кадрах видно, что музыкант заметно похудел. Поклонники бьют тревогу.

Фанаты предполагают, что на преображение Гуфа могла повлиять его супруга, 26-летняя Юлия Королева, недавно родившая артисту дочь. Молодая мама очень быстро вернула себе стройность.

Рэпер и Юлия узаконили свои отношения в прошлом году, спустя несколько месяцев у пары появился общий ребенок. Иногда идиллию семьи портит бывшая музыканта - Айза. Бизнесвумен периодически негативно отзывается о Королевой, заявляя, что та использует Гуфа в корыстных целях.

«Я могу всего одним постом разрушить фейковую картинку твоей „идеальной“ семьи. Ты схаваешь любой подвиг Лешки, потому карму себе портить не буду! Оставь мое имя в покое, а я о нем буду говорить столько, сколько захочу. Иди лучше проверь телефон мужа, найдешь пару левых страниц», — негодовала экс-супруга артиста.

«Дорогая Юлия! Просто пойми, ты не номер один (я первая жена), ни номер два (Леся Фак) и не номер три (Кэти Топурия). Ты та, что доедает то, что никому уже не нужно, и хавает все, что Алешка вытворяет», — заявила Айза.