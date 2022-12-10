Times: власти США разрешили армии Украины наносить удары по территории РФ

Издание Times утверждает, что американское правительство более не запрещает Киеву атаковать российские территории.

10 декабря американская газета The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Соединённых Штатов сообщила, что администрация Вашингтона больше не запрещает вооружённым силам Украины наносить ракетные и артиллерийские удары по территории Российской Федерации в случае, если ВСУ обязуются соблюдать Женевскую конвенцию о методах ведения войны.

Примечательно, что ранее в Пентагоне выступали против ударов ВСУ по землям России, поскольку НАТО опасается начала войны между странами своего блока и войсками РФ.