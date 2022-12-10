Сборная Аргентины обыграла Нидерланды, выйдя в полуфинал ЧМ по футболу в Катаре

Аргентинская команда по футболу победила сборную Нидерланды и стала вторым полуфиналистом Чемпионата мира-2022.

Накануне сборные Нидерландов и Аргентины завершили футбольный мачт в рамках Чемпионата мира в Катаре, победителем которого стала аргентинская команда. Основное время игры закончилось со счётом 2:2: за Аргентину отличились Науэль Молина и Лионель Месси, в то время как нидерландский игрок Ваут Вегорст также сумел дважды поразить ворота противника.

Вместе с тем сборная Аргентины продемонстрировала доминирование в серии пенальти, одержав уверенную победу над Нидерландами со счётом 4:3.