Bloomberg: Моди отказался от ежегодной встречи с Путиным из-за СВО в Украине

Издание Bloomberg утверждает, что индийский премьер-министр Нарендра Моди принял решение не участвовать в ежегодной встрече с Владимиром Путиным.

Американская газета Bloomberg уведомляет, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от участия в ежегодной встреча с Владимиром Путиным в связи с российской спецоперации в Украине. По данным Bloomberg, причиной отказа Моди являются его переживания о том, что Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия в ходе специальной военной операции.

Информатор Bloomberg уверен, что Россия и Индия останутся надёжными партнёрами, однако в настоящий момент Нарендра Моди не хотел бы декларировать свою дружбу с Владимиром Путиным.