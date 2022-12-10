Нидерланды спустя 150 лет признали себя виновными в преступлениях против человечности

Голландцы признали себя виновными в преступлениях против человечности спустя 150 лет.

Премьер-министр Марк Рютте принесет извинения за причастность страны к работорговле, а король Виллем-Александр назначит независимую комиссию для оценки участия монархии в этой практике.

Голландский монарх Виллем-Александр решил расследовать роль своей семьи в колониальном прошлом страны и поэтому заказал независимое расследование этого вопроса, сообщила пресс-служба короля.

Ожидается, что они продлятся три года и будут проводиться Лейденским университетом. Согласно коммюнике, исследование охватит период с конца XVI века до постколониального настоящего.

Ранее свои исследования в причастности к колониальному прошлому опубликовали крупнейшие города, в ом числе Амстердам и Гаага и Центральный банк Нидерландов (DNB). В ноябре этого года Королевская семья объявила о независимом расследовании происхождения предметов из собственных коллекций.

Он должно охватывать исследования около 10 000 объектов, например картины, рукописи и фотографии. Результаты разбирательства должны быть известны в 2024 году.

Как писала британская Guardian, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 19 декабря выступит с публичным обращением, в котором он должен извиниться за работорговлю. Также предполагается создать фонд в размере 200 миллионов евро для выплаты компенсаций потомкам рабов.