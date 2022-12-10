«Караул, спасите!»: Серов убежал от журналистов после вопроса о дочери

Девушка недавно призналась, что вынуждена съехать из загородного дома отца, потому что он сам ее об этом попросил.

В Москве по случаю открытия нового одноименного концертного зала устроили большой концерт. В числе выступивших артистов был и Александр Серов, сообщает Рrozvezd.

Певец был в хорошем настроении, улыбался и юморил. Но сильно удивился, увидев толпу журналистов, жаждавших общения с ним.

Корреспондентов интересовали отношения Серова с его дочерью Мишель. Девушка недавно призналась, что вынуждена съехать из загородного дома отца, потому что он сам ее об этом попросил. Серов спустя время объяснил эту просьбу тем, что после перенесенного ковида хотел побыть один.

"С чего вы взяли, будто я с ней ругался? – удивился исполнитель. – Я не ссорился с ней". Больше откровенничать Александр не захотел.

От журналистов он спасался почти что бегством. "Караул! – кричал на все помещение Александр Николаевич. – Спасите! Помогите!".