Бузова опозорилась на шоу, не сумев выговорить простое слово

Певица нередко веселит поклонников нелепыми высказываниями либо ошибками в словах и выражениях.

Певица не раз хвалилась, что с серебряной медалью окончила школу, получила диплом СПбГУ, владеет иностранными языками. Но при этом позволяет себе допускать ошибки, сообщает 5-tv.ru.

Ольга Бузова приняла участие в шоу Иды Галич, согласно правилам которого гость соревнуется со школьниками. Бузова опять напомнила про свою серебряную медаль, но отметила, что это было лет 20 назад.

«20 лет назад мозг был, но затем я записала песню „Выключи мозг…“. Учение свет, учение тьма… Ой, нет. Учение свет, надо учиться и тренировать мозг», — заявила телеведущая.

Артистка сдалась на вопросах из программы четвертого класса.

«Я не принимаю участия в этом раунде. Я капута… капита… капуталируюсь! Капульта я!», — заявила блондинка, не сумев выговорить слово. Которое могло быть как «катапультой», так и «капитуляцией».