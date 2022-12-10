Замглавы Европарламента Ева Кайли задержана в связи с коррупцией

Вице-президент Европарламента Ева Кайли была задержана в пятницу, 9 декабря в Брюсселе в связи с продолжающимся расследованием коррупции с участием властей Катара, сообщает агентство AFP.

"Помимо Кайлы по этому делу задержаны еще четыре человека, в том числе партнер Европарламента", — добавили в ведомстве.

Ссылаясь на анонимный источник, AFP сообщило, что полиция задержала Кайли для допроса.

В Европарламенте Кайли входит в группу Прогрессивного альянса социалистов и демократов. Греческая ежедневная газета Kathimerini сообщила, что депутат Европарламента была исключена из греческой социалистической партии ПАСОК, к которой она принадлежала, в связи с продолжающимся расследованием.

Ранее в пятницу прокуратура Бельгии заявила, что начала расследование возможной коррупции, связанной с неназванным государством Персидского залива, где подозреваются помощники и чиновники Европарламента. СМИ сообщали, что этой страной был Катар.