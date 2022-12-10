Правительство РФ установило пошлины в 35% на товары из недружественных стран

Российское правительство установило новые пошлины на некоторые товары, импортируемые из недружественных Москве государств.

Утром субботы пресс-служба правительства России сообщила, что орган установил пошлины в размере тридцати пяти процентов на некоторую товарную продукцию из недружественных государств, которые вводят антироссийские санкции с намерением нарушить функционирование российской экономики.

Известно, что под 35-процентные пошлины подпадают западные товары личной гигиены, моющие средства, дезодоранты и освежители воздуха, а также смежная продукция аналогичного назначения.