Правительство РФ установило пошлины в 35% на товары из недружественных стран
2022-12-10 10:22
Российское правительство установило новые пошлины на некоторые товары, импортируемые из недружественных Москве государств.
Утром субботы пресс-служба правительства России сообщила, что орган установил пошлины в размере тридцати пяти процентов на некоторую товарную продукцию из недружественных государств, которые вводят антироссийские санкции с намерением нарушить функционирование российской экономики.
Известно, что под 35-процентные пошлины подпадают западные товары личной гигиены, моющие средства, дезодоранты и освежители воздуха, а также смежная продукция аналогичного назначения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей