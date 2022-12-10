Тысячи абонентов в Одесской области остались без света из-за обстрелов
2022-12-10 10:34
В Одесской области Украины большинство граждан утратили доступ к электроснабжению из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
Утром 10 декабря пресс-служба городского совета Одессы опубликовала новое сообщение в официальном Telegram-канале, где сообщила, что в связи с недавними российскими ракетными ударами по энергетической инфраструктуре региона тысячи проживающих в Одесской области украинцев остались без электричества.
Также известно, что в текущую субботу на территории Одесской области отменено курсирование всего электротранспорта в целях экономии мощностей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей