Тысячи абонентов в Одесской области остались без света из-за обстрелов

В Одесской области Украины большинство граждан утратили доступ к электроснабжению из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Утром 10 декабря пресс-служба городского совета Одессы опубликовала новое сообщение в официальном Telegram-канале, где сообщила, что в связи с недавними российскими ракетными ударами по энергетической инфраструктуре региона тысячи проживающих в Одесской области украинцев остались без электричества.

Также известно, что в текущую субботу на территории Одесской области отменено курсирование всего электротранспорта в целях экономии мощностей.