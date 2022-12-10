NHK: Япония разметит гиперзвуковые ракеты на Хоккайдо в 40 км от России

Издание NHK сообщило о намерениях правительства Японии разместить гиперзвуковое оружие недалеко от российских границ.

10 декабря информагентство NHK со ссылкой на инсайдера сообщило, что к 2026 году Министерство обороны Японии намеревается создать два новых сухопутных военных подразделения армии на острове Хоккайдо, оснастив их гиперзвуковыми планирующими бомбами. Примечательно, что Хоккайдо располагается в 43-ех километрах от российского Сахалина.

Также известно, что после окончания Второй мировой войны Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор, однако экс-президент РФ Дмитрий Медведев утверждает, что в нынешних условиях создание данного документа между Москвой и Токио невозможно.