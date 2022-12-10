Генсек НАТО заявил об опасениях выхода боевых действий в Украине из-под контроля

Йенс Столтенберг считает, что существует риск выхода боевых действий в Украине из-под контроля.

Президент России Владимир Путин знает о способности НАТО защить себя, но существуют опасения, что боевые действия в Украине могут выйти из-под контроля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Несмотря на риск выхода боевых действий из-под контроля, я уверен в том, сто прямого столкновения России и НАТО мы избежим", - сказал Столтенберг и напомнил об увеличении военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Генсек НАТО подчеркнул, что важнейшей задачей Альянса остается предотвращение полномасштабной войны в Европе.