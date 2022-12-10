Генсек НАТО заявил об опасениях выхода боевых действий в Украине из-под контроля
2022-12-10 11:11
Йенс Столтенберг считает, что существует риск выхода боевых действий в Украине из-под контроля.
Президент России Владимир Путин знает о способности НАТО защить себя, но существуют опасения, что боевые действия в Украине могут выйти из-под контроля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Несмотря на риск выхода боевых действий из-под контроля, я уверен в том, сто прямого столкновения России и НАТО мы избежим", - сказал Столтенберг и напомнил об увеличении военного присутствия НАТО в Восточной Европе.
Генсек НАТО подчеркнул, что важнейшей задачей Альянса остается предотвращение полномасштабной войны в Европе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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