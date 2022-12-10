Bloomberg: в Европу идет арктическая погода, которая станет испытанием для энергоснабжения

Агентство Bloomberg предупреждает от резком похолодании в Европе и возможных проблемах с бесперебойным энергоснабжением.

В Скандинавии уже произошло резкое снижение температуры до -23 градусов, в ближайшее время похолодает в Германии и Великобритании. Ожидается, что выпадет много снега.

Из-за минусовых температур спрос на энергоресурсы в Европе вырос, а ветряные станции пока не могут похвастаться достаточно выработкой. В результате увеличится нагрузка на АЭС в Швеции и Франции.

По прогнозам синоптиков, в Европе будет очень холодно в течение всего декабря, и это станет настоящим испытанием для системы энергоснабжения.

