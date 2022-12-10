ООН: Беларусь готова к транзиту зерна из Украины без предварительных условий
На сайте ООН появилось сообщение о готовности Беларуси к транзиту зерна из Украины без предварительных условий.
Беларусь готова без предварительных условий дать разрешение на транзит по своей территории зерна из Украины в порты Литвы, сообщается на сайте ООН.
Такое решение озвучил замглавы МИД Беларуси Юрий Амбразевич на встрече с генеральным секретарем международной организации Антониу Гуттеришем.
"Заместитель министра иностранных дел проинформировал нас о готовности Беларуси дать согласие на транзит украинского зерна по своей территории до литовских портов без предварительных условий", - говорится в публикации на сайте ООН.
Юрий Амбразевич также передал просьбу официального Минска "о предоставлении возможности экспортировать свои собственные калийные удобрения, на которые в настоящий момент распространяются санкции".
Опубликовано: Максим Алексеев
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