Умер звезда «Звездных войн» американский актер Гари Фридкин

Причиной смерти 70-летнего артиста стали осложнения после перенесенного ранее коронавируса.

Американский актер Гари Фридкин ушел из жизни. На протяжении месяца звезда страдал от осложнений после перенесенного ранее Covid-19, сообщает СтарХит.

Актер пробыл в отделении интенсивной терапии больницы Янгстауна около трех с половиной недель. Медики сделали все возможное, чтобы Фридкин шел на поправку, однако 2 декабря сердце Гари остановилось.

«Гари был настоящим гигантом для семьи и друзей. Его наследие даже после него будет жить. Истории, созданные при его участии, будут помнить и пересказывать все, кто его любил», — отмечено в официальном заявлении о смерти артиста.

Фридкин запомнился ролями в фильмах «Белоснежка», «Несносные леди» и игрой в сериале «Сумеречная зона». Но большую известность артист получил после участия в «Звездных войнах. Он перевоплотился в героя вымышленной расы существ - Эвоки.

Фридкин был небольшого роста: 1,20 метра и являлся участником ассоциации «Маленькие люди Америки».