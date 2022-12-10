Гутерриш: Беларусь согласилась на транзит зерна из Украины без условий
2022-12-10 11:59
Генсек ООН Антониу Гутерриш утверждает, что Минск согласился производить транзит белорусского зерна без встречных требований.
10 декабря генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш сообщил, что провёл встречу с заместителем главы Министерства иностранных дел Беларуси Юрием Амбразевичем, который заявил, что Минск согласен на транзит украинского зерна без выдвижения встречных условий к Киеву.
По словам Гутерриша, решение Беларуси разрешить свободный транзит зерна из Украины по своей территории позволит быстро доставить его в порты Литвы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей