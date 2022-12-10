Гутерриш: Беларусь согласилась на транзит зерна из Украины без условий

Генсек ООН Антониу Гутерриш утверждает, что Минск согласился производить транзит белорусского зерна без встречных требований.

10 декабря генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш сообщил, что провёл встречу с заместителем главы Министерства иностранных дел Беларуси Юрием Амбразевичем, который заявил, что Минск согласен на транзит украинского зерна без выдвижения встречных условий к Киеву.

По словам Гутерриша, решение Беларуси разрешить свободный транзит зерна из Украины по своей территории позволит быстро доставить его в порты Литвы.