Эксперты пояснили, почему не стоит перебарщивать с сыром

Этот продукт добавляет вкуса любой еде, однако его чрезмерное употребление способно нанести вред здоровью.

Сыр является прекрасным источником белка, кальция, фосфора, но беден клетчаткой. Он также содержит много насыщенных жиров и натрия, уточняют специалисты.

При чрезмерном употреблении сыраможет появиться лишний вес.

Кроме того, сыр способен вызвать проблемы с желудком, потому что является жирным молочным продуктом, который содержит лактозу, а некоторые организмы не могут переварить данное вещество в силу нехватки фермента, сообщает Рамблер.

Сыр содержит много натрия, повышающего артериальное давление, если его есть в больших количествах.

Насыщенные жиры в составе сыра также повышают уровень холестерина, что чревато появлением сердечных заболеваний.