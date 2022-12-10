«Роскосмос» снял гриф секретности с личного дела Юрия Гагарина
Руководство российской госкорпорации приняло решение рассекретить личное дело первого космонавта на Земле.
Лично дело первого человека, оказавшегося в космосе, Юрия Гагарина стало доступно для исследователей и людей интересующихся космонавтикой, говорится в публикации жернала "Русский космос", который издает госкорпорация "Роскосмос".
"По инициативе "Роскосмоса" с личного дела Юрия Гагарина снят гриф секретности", - говорится в статье журнала.
В публикации отмечается, что несмотря на то, что многие факты из жизни Юрия Гагарина хорошо известны, тем не менее открываются новые подробности его жизни.
Стали известны подробности о прохождении службы будущим легендарным космонавтом в истребительной авиации Северного флота, сведения о семейном положении и наградах, сообщает журнал.
Опубликовано: Максим Алексеев
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