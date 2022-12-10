Тот факт, что США больше не требуют от Украины воздержаться от ударов по России подтверждают, что Соединенные Штаты фактически уже воюют против РФ.

Такое мнение выразила Ольга Ковитиди, сенатор от Крыма в российском Совфеде. По ее словам, эта информация, опубликованная изданием The Times, сорвала маску с американских властей.

Ковитиди заявила, что агрессивные желания Соединенных Штатов направлены против суверенной России, а также против ее народа.

Сенатор напомнила, что американцы вооружают и обучают украинских бойцов, обеспечивают спутниковое сопровождение, предоставляют Украине военную и финансовую помощь, а значит, воюют против России.