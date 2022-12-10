Bloomberg: энергетическая система Европы пострадала от резкого похолодания

Информационное агентство Bloomberg утверждает, что внезапно пришедшие в Европу морозу вредят местной энергосистеме.

Американская газета Bloomberg утверждает, что европейские лидеры, которые успешно заполняли газохранилища своих стран в условиях достаточно тёплой осени, начинают сталкиваться с первыми трудностями из-за резкого наступления холодов в регионе. По данным Bloomberg, возросшая нужна в отоплении для европейцев стремительно истощает энергетические мощности ЕС.

В интервью Bloomberg представитель метеорологической компании The Weather Co Александра Шерред выразила уверенность, что весь декабрь окажется крайне холодным для стран Европы, что делает ситуацию с энергобезопасностью региона критической.