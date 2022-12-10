Итальянский тенор Алессандро Сафина в Бишкеке вышел на сцену, но отказался петь
2022-12-10 12:59
59-летний певец решил отменить концерт в столице Кыргызстана, потому что не получил гонорар.
В столице Кыргызстана выступления знаменитого певца ждали с большим нетерпением.
Концерт должен был состояться в национальном академическом театре оперы и балета им. А. Малдыбаева Бишкека - в сопровождении симфонического оркестра, сообщает Космополитен.
Артист прилетел в столицу Кыргызстана.
И даже вышел на сцену, но вместо исполнения песен сообщил зрителям, что концерта не будет.
Звезда также назвал причину отмены: по его словам, промоутер не выполнил условия, и итальянец не получил гонорар.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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