Итальянский тенор Алессандро Сафина в Бишкеке вышел на сцену, но отказался петь

59-летний певец решил отменить концерт в столице Кыргызстана, потому что не получил гонорар.

В столице Кыргызстана выступления знаменитого певца ждали с большим нетерпением.

Концерт должен был состояться в национальном академическом театре оперы и балета им. А. Малдыбаева Бишкека - в сопровождении симфонического оркестра, сообщает Космополитен.

Артист прилетел в столицу Кыргызстана.

И даже вышел на сцену, но вместо исполнения песен сообщил зрителям, что концерта не будет.

Звезда также назвал причину отмены: по его словам, промоутер не выполнил условия, и итальянец не получил гонорар.