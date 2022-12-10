Миллер: главным итогом визита в Турцию стало создание газового хаба
Глава "Газпрома" Алексей Миллер утверждает, что ключевым итогом его поездки в Анкару является договорённость о создании газового хаба в этой стране.
В субботу лидер российского газового монополиста "Газпром" Алексей Миллер рассказал о впечатлениях от своего недавнего визита в Турцию, где он провёл рабочую встречу с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. По мнению Миллера, главным итогом поездки является российско-турецкий договор об учреждении газового хаба в Турции, что делает встречу с Эрдоганом результативным.
Примечательно, что ранее Тайип Эрдоган анонсировал строительство газового хаба на территории турецкого государства по итогам личной договорённости с Владимиром Путиным. Эрдоган утверждает, что данный хаб позволит продавать российские энергоресурсы странам Европы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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