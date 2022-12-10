Эксперты объяснили, есть ли польза в крабовых палочках

Корреспонденты НТВ лабораторно проверили, соответствует ли их состав тому, что написано на этикетке.

Крабовые палочки относятся к числу любимых, но не самых престижных продуктов. Многие считают, что вообще в них ничего натурального нет, и это чуть ли ни бумага, покрашенная красителем и смоченная в едком ароматизаторе.

Так ли это на самом деле? Корреспонденты шоу "Еда живая и мертвая" на НТВ решили найти ответ на этот вопрос.

Они отметили: единственный способ еще в магазине узнать, сколько рыбного фарша сурими содержат крабовые палочки, - посмотреть на количество белка в составе. Чем его больше — тем лучше.

Журналисты решили проверить и то, можно ли доверять содержанию этикетки, и сдали 5 видов самых популярных крабовых палочек на анализ.

И оказалось, что в двух образцах объем белковых веществ соответствовал заявленному на маркировке, в двух других - был сильно занижен, а в последнем, самом дешёвом — даже выше указанного на упаковке значения.

Если говорить о пользе, то ни в одном из пяти образцов крабовых палочек не был обнаружен витамин D, так же, как и Омега-3.