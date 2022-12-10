МО РФ: войска России заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении

Министерство обороны России сообщило о наступательном успехе российских военных недалеко от Красного Лимана.

Днём 10 декабря пресс-секретарь Минобороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков сообщил, что сегодня российские войска продолжили осуществлять наступательную операцию на Краснолиманском участке СВО, достигнув оперативного успеха и заняв принципиально новые выгодные рубежи, выбив оттуда войска противника.

Конашенков утверждает, что в результате новых боёв на Краснолиманском направлении российские военные ликвидировали около шестидесяти украинских солдат.