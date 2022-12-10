Кларк: США хотят поражения Украины в конфликте с РФ из-за риска ядерной войны
2022-12-10 13:36
Политолог Брайан Кларк уверен, что в действительности правительство США желает победы России над Украиной по итогам спецоперации.
10 декабря представитель информагентства 19FortyFive Брайан Кларк сообщил, что ранее заявлявший о нежелании конфликта с Россией Джо Байден скрытно дал понять, что Соединённым Штатам невыгодна победа Украины по итогам российской спецоперации. По мнению, Кларка, в случае поражения России Москва будет возвращать утраченные территории всеми возможными рычагами давления, включая ядерное оружие.
Брайан Кларк уверяет, что в Вашингтоне не хотят начала полномасштабной ядерной войны между Россией и НАТО из-за конфликта на территории Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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