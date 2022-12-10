Политолог Брайан Кларк уверен, что в действительности правительство США желает победы России над Украиной по итогам спецоперации.

10 декабря представитель информагентства 19FortyFive Брайан Кларк сообщил, что ранее заявлявший о нежелании конфликта с Россией Джо Байден скрытно дал понять, что Соединённым Штатам невыгодна победа Украины по итогам российской спецоперации. По мнению, Кларка, в случае поражения России Москва будет возвращать утраченные территории всеми возможными рычагами давления, включая ядерное оружие.

Брайан Кларк уверяет, что в Вашингтоне не хотят начала полномасштабной ядерной войны между Россией и НАТО из-за конфликта на территории Украины.