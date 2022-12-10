Медведев жестко отреагировал на снос памятников Пушкину и Суворову в Украине
Зампред Совета безопасности России прокомментировал снос памятников Пушкину и Суворову в Винницкой области Украины.
Заместитель совета безопасности России Дмитрий Медведев не обошел своим вниманием сообщение о сносе памятников российскому поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову в украинском городе Тульчине Винницкой области.
"В Малороссии снесли памятники Пушкину и Суворову. Киевлянин Михаил Булгаков уже высказался по этому поводу, мне нечего добавить. "Я б вашего гетмана за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым!", - написал чиновник в своем Telegram.
В своей публикации Дмитрий Медведев задался риторическим вопросом: "Памятники снесли. А кому ставить будут.
Опубликовано: Максим Алексеев
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