Неизвестный устроил стрельбу в центре Дрездена, напав на станцию Radio Dresden

10 декабря в центре немецкого Дрездена произошла стрельба в здании местной радиостанции.

Днём субботы немецкие информагентства экстренно сообщили о том, что в Дрездена неизвестный открыл стрельбу в здании радиостанции Radio Dresden, расположенной на одной из центральных улиц города. К текущему моменту о наличии пострадавших и раненых ничего не сообщается.

По данным СМИ, немецкие полицейские начали оперативную подготовку к проведению операции по задержанию или обезвреживанию преступников. Известно, что операция может включать в себя освобождение заложников, поскольку преступник мог взять в плен несколько человек.