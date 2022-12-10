NBC: В обмен на поставки дронов-камикадзе Россия перешлет Ирану вертолеты и системы ПВО
В обмен на поставку оружия для СВО в Украине, в том числе беспилотников, Россия оказывает Ирану "беспрецедентную" военно-техническую поддержку, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источник в администрации президента США.
В рамках расширенного партнерства Россия поставит Ирану передовую военную технику и комплектующие, в том числе вертолеты и системы ПВО.
Как сообщает NBC News, весной 2022 года иранские пилоты прошли обучение в России полетам на истребителях Су-35. Собеседники Белого дома отмечают, что это может свидетельствовать о том, что Иран может получить такие самолеты уже в следующем году.
Источники NBC заявили, что российско-иранское партнерство представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана.
Ранее Белый дом заявлял, что Иран поставляет России беспилотники для поражения целей на Украине, и отношения между двумя странами перерастают в "полноценное оборонное партнерство", включающее обмен оружием и сотрудничество с военными экспертами.
Россия хочет сотрудничать с Ираном в разработке оружия. По словам чиновников, в России может быть создана совместная линия по производству дронов.
Опубликовано: Николай Скира
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