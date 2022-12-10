Американский журналист Грант Валь скончался во время матча ЧМ-2022 в Катаре
2022-12-10 14:56
Американский журналист Грант Валь умер во время освещения матча 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре между сборными Нидерландов и Аргентины.
10 декабря репортёр NPR Рассел Льюис в своём аккаунте Twitter сообщил о смерти 48-летнего американского спортивного обозревателя Гранта Валя, который скончался от остановки сердца.
Согласно информации американской газеты-таблоида New York Post, Валь потерял сознание на стадионе «Лусаил Айконик», после чего ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в учреждение здравоохранения.
Опубликовано: Диана Мудреченко