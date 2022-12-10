Одна женщина погибла при стрельбе в центре Дрездена, преступник задержан

В Дрездене неизвестный мужчина застрелил 40-летнюю женщину при попытке захвата радиостанции Radio Dresden, полиция задержала преступника.

В субботу днём, 10 декабря 2022 года, информационное агентство «РИА Новости» сообщило, что в Дрездене произошла стрельба, предположительно, преступник напал на радиостанцию Radio Dresden, в результате чего погибла женщина.

Местная полиция успешно провела операцию, связанную с предполагаемым захватом заложников, задержав стрелявшего мужчину. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.