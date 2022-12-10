МИД РФ предприняло к Финляндии дипломатический демарш из-за сожжения флага России

Российский МИД предпринял к Финляндии дипломатический демарш из-за надругательства над флагом России в ходе шествий в Хельсинки.

10 декабря пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации на официальном веб-сайте ведомства сообщила, что в отношении Финляндской Республики предпринят дипломатический демарш из-за сожжения Государственного флага России в ходе массовых шествий в Хельсинки, которые проходили 6 декабря этого года.

В российском внешнеполитическом ведомстве потребовали от политического руководства Финляндии привлечь к ответственности виновных в надругательстве над флагом России, а также принять меры по исключению подобных экстремистских выходок.