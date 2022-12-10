В Хельсинки демонстративно сожгли Государственный флаг Российской Федерации

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что во время массовых шествий в Хельсинки демонстративно сожгли Государственный флаг России.

В субботу, 10 декабря 2022 года, Министерство иностранных дел Российской Федерации в официальном Telegram-канале сообщило о том, что во время приуроченных ко Дню независимости Финляндской Республики массовых шествий, 6 декабря, группа неизвестных лиц в Хельсинки демонстративно сожгла Государственный флаг России.

В МИДе заявили, что из-за данного факта надругательства над госсимволом финнами Россия предприняла к Финляндии дипломатический демарш и потребовала наказать тех, кто сжёг флаг, и принять меры, чтобы подобное не повторилось.