В Осло состоялась церемония вручения лауреатам Нобелевской премии мира
2022-12-10 16:06
В Осло состоялась церемония вручения лауреатам Нобелевской премии мира за «представление гражданского общества в своих странах».
В субботу, 10 декабря 2022 года, председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен вручила лауреатам Нобелевской премии мира 2022 года золотую медаль с портретом основателя премии Альфреда Нобеля и диплом.
Напомним, прошедшая мимо главы киевского режима Владимира Зеленского Нобелевская премия мира в этом году была присуждена белорусскому активисту Алесю Беляцкому, российской правозащитной организации «Мемориал» и украинскому «Центру гражданских свобод», которые разделят между собой денежный приз в размере 10 миллионов норвежских крон.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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