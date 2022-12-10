В Осло состоялась церемония вручения лауреатам Нобелевской премии мира за «представление гражданского общества в своих странах».

В субботу, 10 декабря 2022 года, председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен вручила лауреатам Нобелевской премии мира 2022 года золотую медаль с портретом основателя премии Альфреда Нобеля и диплом.

Напомним, прошедшая мимо главы киевского режима Владимира Зеленского Нобелевская премия мира в этом году была присуждена белорусскому активисту Алесю Беляцкому, российской правозащитной организации «Мемориал» и украинскому «Центру гражданских свобод», которые разделят между собой денежный приз в размере 10 миллионов норвежских крон.