Виктор Бут заявил о своём желании принять участие в СВО РФ на Украине
2022-12-10 16:50
Освобождённый из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил о своём желании принять участие в спецоперации.
10 декабря информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что российский предприниматель Виктор Бут полностью поддерживает проведение специальной военной операции Российской Федерации на Украине.
Бут утверждает, что беспрекословно принял бы участие в спецоперации и внёс свой вклад в защиту мирного населения Донбасса, если бы у него была такая возможность.
Опубликовано: Диана Мудреченко