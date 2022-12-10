Виктор Бут заявил о своём желании принять участие в СВО РФ на Украине

Освобождённый из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил о своём желании принять участие в спецоперации.

10 декабря информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что российский предприниматель Виктор Бут полностью поддерживает проведение специальной военной операции Российской Федерации на Украине.

Бут утверждает, что беспрекословно принял бы участие в спецоперации и внёс свой вклад в защиту мирного населения Донбасса, если бы у него была такая возможность.