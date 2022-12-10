Американский политолог Бергманн: Армии стран Европы находятся в ужасном состоянии
США должны проводить стратегию, направленную на то, чтобы убедить Европу взять в свои руки собственную безопасность, чтобы она не была зависимой в этой сфере, а стала настоящим партнером в сфере безопасности, считает американский политолог Макс Бергманн.
По его словам, европейские войска в настоящее время находятся в ужасном состоянии. Он также указывает, что интерес США к конфликту на Украине может закончиться, если усилистся конфликт в Азии.
"США поддержали Украину огромными поставками оружия, мобилизовали Запад на беспрецедентные экономические санкции против Москвы и усилили НАТО дополнительным размещением сил в Европе", — пишет Бергманн, эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.
Бергманн отмечает, что по этой причине "США должны проводить стратегию, направленную на то, чтобы заставить Европу взять под контроль собственную безопасность, чтобы она не была зависимой в этой области, а стала настоящим партнером по безопасности".
Он отмечает, что "европейские войска находятся в ужасном состоянии, несмотря на увеличение расходов на оборону с 2014 года".
Бергманн считает, что США должны стремиться к созданию сильной европейской опоры НАТО, способной защитить свой континент, чтобы европейские войска могли действовать самостоятельно, без помощи из-за океана.
Опубликовано: Николай Скира
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