Посол Польши в ФРГ Павлош: Варшава не считает закрытым вопрос репараций от Берлина

Польский дипломат Дариуш Павлош заявил, что Польша не считает закрытым вопрос получения репараций от Германии.

10 декабря польский посол в ФРГ Дариуш Павлош в своём интервью немецкой газета «Вельт» заявил о том, что политической руководство Польши не считает закрытым вопрос получения репараций от Германии за ущерб, который был нанесён республике во времена Второй мировой войны.

Павлош утверждает, что требование Варшавы связано с тем, что в послевоенный период не было договора, который бы окончательно урегулировал требования о репарациях, а также отметил, что «у этого требования есть большая общественная поддержка».