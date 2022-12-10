Посол Польши в ФРГ Павлош: Варшава не считает закрытым вопрос репараций от Берлина
2022-12-10 17:37
Польский дипломат Дариуш Павлош заявил, что Польша не считает закрытым вопрос получения репараций от Германии.
10 декабря польский посол в ФРГ Дариуш Павлош в своём интервью немецкой газета «Вельт» заявил о том, что политической руководство Польши не считает закрытым вопрос получения репараций от Германии за ущерб, который был нанесён республике во времена Второй мировой войны.
Павлош утверждает, что требование Варшавы связано с тем, что в послевоенный период не было договора, который бы окончательно урегулировал требования о репарациях, а также отметил, что «у этого требования есть большая общественная поддержка».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Посол Польши в ФРГ Павлош: Варшава не считает закрытым вопрос репараций от Берлина
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