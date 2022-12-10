Бут назвал происходящее на Западе самоубийством цивилизации

Российский бизнесмен Виктор Бут заявил, что на Западе происходит самоубийство цивилизации.

В субботу, 10 декабря 2022 года, вызволенный из тюрьмы в США Виктор Бут в своём интервью RT заявил о том, что происходящее в настоящее время на Западе можно назвать самоубийством цивилизации, распространение которого на незападный мир нельзя допустить, иначе вся планета совершит суицид.

Бут уточнил, что в контролируемом англосаксами мире самоубийство идёт по всем направлениям и указал в качестве примера на упорно продвигаемое ЛГБТ-движение и легализацию марихуаны.