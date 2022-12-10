Освобождённый из тюрьмы в США Бут хочет стать участником СВО в Украине

Виктор Бут утверждает, что хотел бы принять участие в специальной военной операции на территории украинского государства.

10 декабря Виктор Бут, который днём ранее вышел из тюрьмы в США в результате его обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, дал эксклюзивное интервью российским СМИ, где публично заявил, что всецело поддерживает решение Владимира Путина начать специальную военную операцию в Украине.

По словам Бута, он сам бы хотел поучаствовать в спецоперации, однако считает, что ему недостаёт военных навыков для подобного мероприятия.