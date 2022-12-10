МИД РФ осудил сожжение российского флага на демонстрации в Хельсинки

Министерство иностранных дел России прокомментировал факт сожжения флага РФ на одном из массовых шествий в столице Финляндии.

Вечером субботы Министерство иностранных дел России опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что 6 декабря в Хельсинки во время массового шествия неизвестные злоумышленники сожгли российский государственный флаг, снимая происходящее на видео. По данным МИД РФ, Москва устроила демарш послу Финляндии, признав надругательство над государственным символом актом экстремизма.

Также в российском МИДе призвали финские власти начать розыскные мероприятия по установлению виновных в сожжении флага России в столице Финляндии.